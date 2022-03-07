Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Ростов
Сегодня
16:30 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|20-й тур
Зенит
Сегодня
16:30 (Мск)
Уфа
Россия - Премьер-Лига|20-й тур
Локомотив
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
Рубин
Россия - Премьер-Лига|20-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
23:00 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|28-й тур
Спорт

Международная федерация гольфа отстранила россиян от турниров

Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров Международной федерации гольфа

Фото: Sugar Golf / Unsplash

Международная федерация гольфа (IGF) приняла решение отстранить россиян и белорусов от турниров под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

Там подчеркнули, что приняли решение в целях защиты целостности мировых спортивных соревнований и безопасности всех участников. «IGF продолжит внимательно следить за ситуацией и может адаптировать свои решения и меры в соответствии с будущими событиями», — говорится в сообщении.

6 марта министр спорта России Олег Матыцин заявил, что страна не намерена выступать с позиции пострадавшей стороны. Он подчеркнул, что большинство федераций наложили санкции на россиян и белорусов под давлением государств.

25 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации отменить или перенести соревнования с территории России и Белоруссии. Исполком организации также рекомендовал не вывешивать флаги и не включать гимны России и Белоруссии на всех соревнованиях.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу
Международная федерация гольфа отстранила россиян от турниров
Раскрыты подробности спасения изображения с фасада в центре Москвы
Цена на газ в Европе впервые превысила 2600 долларов
Бастрыкин поручил завести дело после ракетного удара по нефтебазе Луганска
Опубликованы маршруты гуманитарных коридоров из городов Украины
Эксперт посоветовал сохранить доллары
Неизвестные попытались прорваться на американскую авиабазу
Капризов сделал дубль в матче НХЛ
В МИД России отреагировали на решение Германии поставлять оружие на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.