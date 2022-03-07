Международная федерация гольфа отстранила россиян от турниров

Международная федерация гольфа (IGF) приняла решение отстранить россиян и белорусов от турниров под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

Там подчеркнули, что приняли решение в целях защиты целостности мировых спортивных соревнований и безопасности всех участников. «IGF продолжит внимательно следить за ситуацией и может адаптировать свои решения и меры в соответствии с будущими событиями», — говорится в сообщении.

6 марта министр спорта России Олег Матыцин заявил, что страна не намерена выступать с позиции пострадавшей стороны. Он подчеркнул, что большинство федераций наложили санкции на россиян и белорусов под давлением государств.

25 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации отменить или перенести соревнования с территории России и Белоруссии. Исполком организации также рекомендовал не вывешивать флаги и не включать гимны России и Белоруссии на всех соревнованиях.