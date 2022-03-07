Владелец команды «Формулы-1» Haas объяснил расторжение контракта с Мазепиным

Джин Хаас, владелец команды «Формулы-1» Haas, заявил, что коллектив много критиковали из-за сотрудничества с российским пилотом Никитой Мазепиным. Об этом сообщает AP.

Он рассказал, что именно поэтому было принято расторгнуть контракт с гонщиком. «Мы не можем иметь дело со всем этим, другие наш спонсоры не могут», — заявил Хаас.

По словам бизнесмена, Haas сейчас не испытывает финансовых проблем. «Конечно, мы хотели бы больше денег, но мы в порядке», — добавил американец.

Нааы расторгла контракт с россиянином Мазепиным 5 марта. Команда также объявила о прекращении сотрудничества с российской компанией «Уралкалий», которая ее спонсировала.

