Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Ростов
Сегодня
16:30 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|20-й тур
Зенит
Сегодня
16:30 (Мск)
Уфа
Россия - Премьер-Лига|20-й тур
Локомотив
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
Рубин
Россия - Премьер-Лига|20-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
23:00 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|28-й тур
Спорт

Владелец команды «Формулы-1» Haas объяснил расторжение контракта с Мазепиным

Джин Хаас, владелец команды Haas, заявил, что с Мазепиным расторгли контракт из-за критики

Фото: Chuck Burton / AP

Джин Хаас, владелец команды «Формулы-1» Haas, заявил, что коллектив много критиковали из-за сотрудничества с российским пилотом Никитой Мазепиным. Об этом сообщает AP.

Он рассказал, что именно поэтому было принято расторгнуть контракт с гонщиком. «Мы не можем иметь дело со всем этим, другие наш спонсоры не могут», — заявил Хаас.

По словам бизнесмена, Haas сейчас не испытывает финансовых проблем. «Конечно, мы хотели бы больше денег, но мы в порядке», — добавил американец.

Нааы расторгла контракт с россиянином Мазепиным 5 марта. Команда также объявила о прекращении сотрудничества с российской компанией «Уралкалий», которая ее спонсировала.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Кремль озвучил требования России к Украине
Россия сообщила Украине о возможности прекращения операции в любой момент
Минобороны России обвинило украинские власти в утрате контроля над страной
Владелец команды «Формулы-1» Haas объяснил расторжение контракта с Мазепиным
В России возобновят господдержку системообразующих организаций
В МИД России подтвердили намерение провести встречу Лаврова и Кулебы в Анталье
Очевидцы сняли на видео километровые очереди в Аптекарский огород в Москве
В Минобороны России сообщили о прошедшей встрече с ООН по ситуации на Украине
Переговоры России и Украины перенесли на 17:00
Путин сообщил премьер-министру Индии о введении режима тишины на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.