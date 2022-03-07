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Путин рассказал об усилиях России по спасению мирных жителей на Украине

Путин заявил, что военные РФ делают все для сохранения жизни мирных людей на Украине

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что военные РФ прикладывают все усилия для сохранения жизни и спасения мирных людей на Украине. Об этом он рассказал в телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В сообщении уточняется, что глава государства также изложил позицию Москвы по проведению специальной операции по защите Донбасса, в том числе обсудив гуманитарные аспекты.

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Ранее в Кремле сообщили, что во время разговора с Мишелем Путин заявил, что основная угроза на Украине исходит от националистов. По его словам, нацбатальоны препятствуют эвакуации населения, применяя насилие в отношении жителей, и совершают провокации.

Россия начала специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля. По словам Путина, перед этим ДНР и ЛНР пожаловались ему на условия жизни.

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Сергей Истомин
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