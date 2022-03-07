Путин назвал главе Евросовета основную угрозу на Украине

Основная угроза на Украине исходит от националистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает РИА Новости.

«Основная угроза исходит от националистических формирований, которые по сути используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина должна признать Крым российским, а также независимость Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). По его словам, Киев также должен внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на «вступление в какой-либо блок».

Россия начала военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. По словам Путина, перед этим ДНР и ЛНР пожаловались ему на условия жизни.