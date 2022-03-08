Александр Емельяненко бросил вызов трем спортсменам

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко бросил вызов сразу трем спортсменам. Пост доступен в Instagram.

40-летний тяжеловес обратился к пауэрлифтеру Михаилу Кокляеву, бойцам MMA Вячеславу Дацику и Магомеду Исмаилову. Емельяненко предложил им поединок по правилам бокса.

В своем последнем поединке Емельяненко одолел американца Джеффа Монсона. Схватка прошла под эгидой промоушена Hardcore Fighting на кулаках.

Дацик неоднократно заявлял о готовности подраться с тяжеловесом. С Кокляевым и Исмаиловым Емельяненко уже проводил поединки. В ноябре 2019-го он нокаутировал паурлифтера в показательном поединке по правилам бокса. Летом 2020-го потерпел поражение в профессиональном бою по правилам MMA от Исмаилова.