Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Порту
Завтра
20:45 (Мск)
Лион
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Бетис
Завтра
20:45 (Мск)
Айнтрахт Ф
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Манчестер Сити
Завтра
23:00 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Спорт

Александр Емельяненко бросил вызов трем спортсменам

Боец MMA Александр Емельяненко хочет поединка по боксу с Дациком, Кокляевым или Измаиловым

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко бросил вызов сразу трем спортсменам. Пост доступен в Instagram.

40-летний тяжеловес обратился к пауэрлифтеру Михаилу Кокляеву, бойцам MMA Вячеславу Дацику и Магомеду Исмаилову. Емельяненко предложил им поединок по правилам бокса.

В своем последнем поединке Емельяненко одолел американца Джеффа Монсона. Схватка прошла под эгидой промоушена Hardcore Fighting на кулаках.

Дацик неоднократно заявлял о готовности подраться с тяжеловесом. С Кокляевым и Исмаиловым Емельяненко уже проводил поединки. В ноябре 2019-го он нокаутировал паурлифтера в показательном поединке по правилам бокса. Летом 2020-го потерпел поражение в профессиональном бою по правилам MMA от Исмаилова.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Зеленский согласился обсудить Крым с Россией
Экономист оценил решение о выплатах семьям с детьми от 8 до 16 лет
Японская платежная система JCB приостановит работу в России
Киев представил Москве и Красному Кресту маршруты гуманитарных коридоров
В Минобороны России подтвердили открытие гумкоридоров из ряда городов Украины
В России госпитализировали 3847 пациентов с COVID-19
В Москве продлили «желтый» уровень опасности
Александр Емельяненко бросил вызов трем спортсменам
Группировки войск ЛНР установили контроль над шестью селами и двумя городами
В России запретили вывоз иностранных медицинских изделий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.