Аналитик рассказал о последствиях ухода Shell и BP из России
Решение нефтегазовых компаний Shell и BP перестать закупать российские углеводороды связано с политическим давлением властей США и Великобритании на руководство организаций, рассказал «Ленте.ру» заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Уход Shell и BP из России был осознанным: они понимали, к каким финансовым и репутационным последствиям это приведет, рассказал аналитик.
«Это больше удар для бизнеса Shell, он большой и доля его на российском рынке велика. Но репутационные потери, а затем возврат на российский рынок после нормализации ситуации будут крайне осознанными. На них, как и на других игроков, оказывается серьезнейшее политическое давление. Они проявляли чудеса гибкости, пытались заработать дополнительную прибыль, покупая те же спотовые партии российской нефти с дисконтом, но, видимо, это будут делать другие компании», — считает он.
Сами заправки никуда не денутся, они будут либо проданы, либо переданы каким-то другим операторам. Если, конечно, все действия будут предприняты, потому что пока мы видим только декларации. Пока это больше политические заявления, нежели конкретные шаги
Если компании прекратят сотрудничество с Россией, это приведет росту цен, поскольку на рынке появится дефицит нефти и газа, а быстро нарастить предложение не получится, уверен Гривач. По его мнению, Shell и BP будут нести убытки.
«Никаких запретов на закупку российского нефтегаза нет, это их собственная инициатива под политическим давлением со стороны правительств США и Великобритании. Даже действующие санкции против той же Венесуэлы или Ирана не до конца работают, потому что рынок заинтересован в этих объемах, и он подстраивается. С потерями, с созданием теневых цепочек, но это так или иначе работает. Вместо того, чтобы зарабатывать, они будут, возможно, терять деньги. Больше всего это отразится на конечных потребителях в Европе, которые увидят новые ценники на заправках. Россию это не затронет, у правительства есть возможности для регулирования», — объяснил аналитик.
Британско-нидерландский нефтегазовый концерн Shell заявил, что откажется от закупки нефти и газа в России, прекратит участие в российских проектах, а также закроет все свои АЗС в стране. Компания планирует сделать это в короткие сроки, но уточняет, что могут уйти недели. При этом в Shell отметили, что могут изменить решение, если правительства стран, в которых работает компания, выступят с какими-то рекомендациями и заявлениями. 28 февраля Shell решила продать доли совместных проектах с «Газпромом» и «Газпром нефтью», а также отказалась от участия в «Северном потоке-2».
Британская BP также сообщила, что не будет заключать новые контракты на покупку российских нефти и газа. 27 февраля компания решила продать долю в «Роснефти» и выйти из совместных предприятий. Совет директоров российской компании покинули главный исполнительный директор Бернард Луни и экс-глава BP Роберт Дадли.