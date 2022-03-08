Аналитик рассказал о последствиях ухода Shell и BP из России

Решение нефтегазовых компаний Shell и BP перестать закупать российские углеводороды связано с политическим давлением властей США и Великобритании на руководство организаций, рассказал «Ленте.ру» заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Уход Shell и BP из России был осознанным: они понимали, к каким финансовым и репутационным последствиям это приведет, рассказал аналитик.

«Это больше удар для бизнеса Shell, он большой и доля его на российском рынке велика. Но репутационные потери, а затем возврат на российский рынок после нормализации ситуации будут крайне осознанными. На них, как и на других игроков, оказывается серьезнейшее политическое давление. Они проявляли чудеса гибкости, пытались заработать дополнительную прибыль, покупая те же спотовые партии российской нефти с дисконтом, но, видимо, это будут делать другие компании», — считает он.

Сами заправки никуда не денутся, они будут либо проданы, либо переданы каким-то другим операторам. Если, конечно, все действия будут предприняты, потому что пока мы видим только декларации. Пока это больше политические заявления, нежели конкретные шаги Алексей Гривач замглавы Фонда национальной энергетической безопасности

Если компании прекратят сотрудничество с Россией, это приведет росту цен, поскольку на рынке появится дефицит нефти и газа, а быстро нарастить предложение не получится, уверен Гривач. По его мнению, Shell и BP будут нести убытки.

«Никаких запретов на закупку российского нефтегаза нет, это их собственная инициатива под политическим давлением со стороны правительств США и Великобритании. Даже действующие санкции против той же Венесуэлы или Ирана не до конца работают, потому что рынок заинтересован в этих объемах, и он подстраивается. С потерями, с созданием теневых цепочек, но это так или иначе работает. Вместо того, чтобы зарабатывать, они будут, возможно, терять деньги. Больше всего это отразится на конечных потребителях в Европе, которые увидят новые ценники на заправках. Россию это не затронет, у правительства есть возможности для регулирования», — объяснил аналитик.

Британско-нидерландский нефтегазовый концерн Shell заявил, что откажется от закупки нефти и газа в России, прекратит участие в российских проектах, а также закроет все свои АЗС в стране. Компания планирует сделать это в короткие сроки, но уточняет, что могут уйти недели. При этом в Shell отметили, что могут изменить решение, если правительства стран, в которых работает компания, выступят с какими-то рекомендациями и заявлениями. 28 февраля Shell решила продать доли совместных проектах с «Газпромом» и «Газпром нефтью», а также отказалась от участия в «Северном потоке-2».

Британская BP также сообщила, что не будет заключать новые контракты на покупку российских нефти и газа. 27 февраля компания решила продать долю в «Роснефти» и выйти из совместных предприятий. Совет директоров российской компании покинули главный исполнительный директор Бернард Луни и экс-глава BP Роберт Дадли.