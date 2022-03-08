Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Генсек ОПЕК призвал перестать политизировать поставки нефти

Генсек ОПЕК Баркиндо заявил, что вопрос поставок нефти не следует политизировать
Мохаммед Баркиндо

Мохаммед Баркиндо. Фото: He Canling / Xinhua / Global Look Press

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал перестать политизировать вопрос поставок нефти и делать мировую энергетику заложницей политических и иных разногласий. Его слова передает РИА Новости.

Баркиндо напомнил, что энергетика — это «свет и необходимость». «Происходящее сейчас является еще одним свидетельством того факта, что мы не можем позволить себе ставить под угрозу индустрию, основываясь на политических и иных соображениях», — заявил генсек.

В ходе торгов 7 марта цена нефти марки Brent достигла новой рекордной отметки и превысила $130 за баррель, побив пиковые значения 2012 года.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Новак заявил о праве России зеркально ответить на запрет «Северного потока-2»
YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева
Небензя раскрыл число удерживаемых на Украине в заложниках иностранцев
Небензя объяснил нежелание Киева отпускать украинцев в Россию
Врач назвал вредные для сердца продукты
S&P понизило кредитный рейтинг Москвы
Генсек ОПЕК призвал перестать политизировать поставки нефти
Зеленский отозвал украинских миротворцев
Мэр Львова попросил помощи в размещении беженцев
Зеленский пообещал продолжать переговоры с Россией до достижения результата
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.