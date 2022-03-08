Генсек ОПЕК призвал перестать политизировать поставки нефти

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал перестать политизировать вопрос поставок нефти и делать мировую энергетику заложницей политических и иных разногласий. Его слова передает РИА Новости.

Баркиндо напомнил, что энергетика — это «свет и необходимость». «Происходящее сейчас является еще одним свидетельством того факта, что мы не можем позволить себе ставить под угрозу индустрию, основываясь на политических и иных соображениях», — заявил генсек.

В ходе торгов 7 марта цена нефти марки Brent достигла новой рекордной отметки и превысила $130 за баррель, побив пиковые значения 2012 года.