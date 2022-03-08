В США назвали сроки рассмотрения закона о запрете импорта нефти из России

Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер назвал сроки рассмотрения в Конгрессе США законопроекта о запрете импорта нефти из России. Об этом сообщает корреспондент издания Politico в социальных сетях, передает РИА Новости.

По данным американского издания, Хойер, уходя со встречи представителей Демократической партии в палате, заявил, что подобный проект окажется на рассмотрении Конгресса уже «на этой неделе».

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США пока не принимали никакого решения насчет запрета на импорт российской нефти. По ее словам, президент США Джо Байден обсуждал данный вопрос с европейскими лидерами в понедельник, 7 марта. П

6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Соединенные Штаты сейчас ведут активную дискуссию с партнерами из Европы о возможности запрета поставок российской нефти. Он отметил, что США ведут переговоры с европейскими союзниками с целью скоординировать шаги по наложению запрета на импорт российской нефти.

