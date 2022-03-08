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После крушения самолета в Ленобласти возбудили дело

После крушения легкомоторного самолета и гибели 2 человек в Ленобласти возбудили дело

Фото: Telegram-канал «112»

После крушения легкого самолета в Ленобласти возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает ТАСС.

Установлено, что полет не был санкционирован.

Ранее представитель Западного межрегионального управления Следственного комитета России (СКР) на транспорте Елена Марковская сообщила «Ленте.ру», что следователи и криминалисты работают на месте крушения легкомоторного самолета.

Крушение легкомоторного самолета произошло ранее 8 марта в Волховском районе Ленинградской области. Два пассажира, которые были в тот момент в самолете, погибли. Причины падения самолета не сообщались.

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Марина Совина
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