После крушения самолета в Ленобласти возбудили дело

После крушения легкого самолета в Ленобласти возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает ТАСС.

Установлено, что полет не был санкционирован.

Ранее представитель Западного межрегионального управления Следственного комитета России (СКР) на транспорте Елена Марковская сообщила «Ленте.ру», что следователи и криминалисты работают на месте крушения легкомоторного самолета.

Крушение легкомоторного самолета произошло ранее 8 марта в Волховском районе Ленинградской области. Два пассажира, которые были в тот момент в самолете, погибли. Причины падения самолета не сообщались.