Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Опубликованы кадры разбившегося в Ленобласти самолета

Появились кадры последствий крушения самолета с двумя погибшими в Ленинградской области

Фото: Telegram-канал 112

Опубликованы кадры разбившегося в Ленобласти самолета, при крушении которого погибли два человека. Фотографии во вторник, 8 марта, публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видны останки самолета, на уцелевших деталях корпуса заметен бортовой номер RA-0283A. Ранее сообщалось, что на месте происшествия работали девять человек и пять единиц техники от МЧС. В ведомстве также подтвердили, что два пассажира самолета погибли.

Представитель Западного межрегионального управления Следственного комитета России (СКР) на транспорте Елена Марковская сообщила «Ленте.ру», что следователи и криминалисты работают на месте крушения легкомоторного самолета. Воздушное судно значительно разрушено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Путин подписал «антикризисный пакет» мер по поддержке граждан и бизнеса
Цены на бензин в США преодолели исторический максимум
Опубликованы кадры разбившегося в Ленобласти самолета
Байден объявит о новых санкциях против России
ПСЖ предложил самому дорогому футболисту мира рекордный контракт
Спасатели вытащили пенсионерку из запертой квартиры в Москве
Россиянам назвали замену отдыха в Европе
США решили запретить импорт российской нефти
Министр обороны Турции провел переговоры с Шойгу
Ученые нашли способ обратить процесс старения клеток вспять
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.