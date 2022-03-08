Опубликованы кадры разбившегося в Ленобласти самолета, при крушении которого погибли два человека. Фотографии во вторник, 8 марта, публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видны останки самолета, на уцелевших деталях корпуса заметен бортовой номер RA-0283A. Ранее сообщалось, что на месте происшествия работали девять человек и пять единиц техники от МЧС. В ведомстве также подтвердили, что два пассажира самолета погибли.

Представитель Западного межрегионального управления Следственного комитета России (СКР) на транспорте Елена Марковская сообщила «Ленте.ру», что следователи и криминалисты работают на месте крушения легкомоторного самолета. Воздушное судно значительно разрушено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.