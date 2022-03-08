Легкомоторный самолет разбился в Ленобласти

Легкомоторный самолет разбился в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На данный момент причины падения самолета не раскрываются. По информации источника ТАСС, авария произошла возле деревни Потанино.

На место происшествия выехали спасатели. Уже известно, что два пассажира, которые были в тот момент в самолете, погибли.

В феврале легкомоторный самолет Wilga 2000 совершил жесткую посадку на подмосковном аэродроме Торбеево. Пожар не начался после произошедшего. Пилот, который находился в кабине самолета, не пострадал. Wilga 2000 принадлежит российской авиакомпании S7 Airlines.

Ранее также легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в Татарстане из-за отказа двигателя. Предварительную причину назвали представители региональной прокуратуры, отметив, что пассажиры не пострадали.