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Названа причина жесткой посадки легкомоторного самолета в российском регионе

Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в Татарстане из-за отказа двигателя

Фото: Shutterstock

Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя в Татарстане. Такую предварительную причину назвали представители региональной прокуратуры, сообщает в среду, 9 февраля, ТАСС.

На борту воздушного судна находились два человека. По предварительным данным, им удалось выжить.

Легкомоторный самолет Cessna сел в районе села Новое Сумароково. К месту происшествия были направлены ведомственная пожарная охрана службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Бугульма, оперативная группа Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона и пожарный расчет отдельного поста села Соколка пожарной охраны Татарстана.

28 января военный вертолет Ми-8 потерпел крушение около поселка Дубки под Ульяновском. В результате ЧП погиб 27-летний россиянин — бортовой инженер Влад Шевцов. 38-летний Сергей Кондратенко и 23-летний Владислав Музоров получили различные травмы.

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Анна Щербакова
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