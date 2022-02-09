Названа причина жесткой посадки легкомоторного самолета в российском регионе

Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя в Татарстане. Такую предварительную причину назвали представители региональной прокуратуры, сообщает в среду, 9 февраля, ТАСС.

На борту воздушного судна находились два человека. По предварительным данным, им удалось выжить.

Легкомоторный самолет Cessna сел в районе села Новое Сумароково. К месту происшествия были направлены ведомственная пожарная охрана службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Бугульма, оперативная группа Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона и пожарный расчет отдельного поста села Соколка пожарной охраны Татарстана.

28 января военный вертолет Ми-8 потерпел крушение около поселка Дубки под Ульяновском. В результате ЧП погиб 27-летний россиянин — бортовой инженер Влад Шевцов. 38-летний Сергей Кондратенко и 23-летний Владислав Музоров получили различные травмы.