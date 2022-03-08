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Спорт

Фетисов оценил последствия отъезда легионеров из клубов КХЛ

Фетисов увидел в отъезде легионеров из клубов КХЛ возможность переформатирования

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал отъезд иностранных игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает КП.

63-летний эксперт заявил, что подобная ситуация дает возможность командам лиги переформатироваться. Фетисов указал, что теперь клубы будут вынуждены сделать корректировку финансовых возможностей.

Он допустил, что в КХЛ могут отказаться от покупок игроков внутри лиги и сделать ставку на формирование команд. Он призвал задействовать молодых хоккеистов на фоне ухода иностранцев.

Ранее стало известно, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила отношения с КХЛ. Это усложнит процесс подписания контрактов с россиянами для североамериканских клубов.

В КХЛ уточнили, что по состоянию на вечер 5 марта клубы покинули 14 игроков с иностранным гражданством. «Лига не видит никакой опасности для пребывающих в России иностранных игроков. Дополнительно КХЛ отправлено официальное письмо в Минспорта с просьбой предоставить гарантии безопасности», — отметили в лиге.

Николай Костюков
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