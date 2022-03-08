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ФИФА приняла решение о матче Украины в плей-офф за выход на ЧМ-2022

ФИФА перенесет стыковой ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины

Фото: Alberto Pizzoli / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) решила перенести стыковой матч ЧМ-2022 между командами Украины и Шотландии на лето. Об этом сообщает The Sun.

Футбольная ассоциация Шотландии уже получила соответствующее уведомление от ФИФА. Матч должен пройти в июне. Самая вероятная дата встречи — 4 июня.

3 марта сообщалось, что ФИФА решила перенести встречу, однако примерная дата не была тогда названа. Таким образом, федерация удовлетворила требования украинской стороны. Изначально стыковой матч должен был пройти 24 марта.

ФИФА, а также Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские клубы и сборные из международных соревнований. Это решение принято на фоне специальной операции ВС РФ на территории Украины. Российский футбольный союз (РФС) будет обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Николай Костюков
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