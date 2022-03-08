Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Порту
Завтра
20:45 (Мск)
Лион
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Бетис
Завтра
20:45 (Мск)
Айнтрахт Ф
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Манчестер Сити
Завтра
23:00 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Спорт

Умер бывший тренер «Локомотива»

Бывший тренер футбольного клуба «Локомотив» Сергей Мандреко умер в 50 лет

Фото: Уткин Игорь / ТАСС

Умер бывший тренер «Локомотива» Сергей Мандреко. Об этом сообщается на сайте австрийского футбольного клуба «Рапид».

Мандреко скончался в возрасте 50 лет. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз, которым тренер страдал с 2016 года.

Мандреко выступал за «Рапид» с 1992 по 1997 год. Также он представлял таджикистанские «Вахш» и «Памир», германские «Герту» и «Бохум», австрийские «Маттерсбург» и «Парндорф». Кроме того, Мандреко сыграл четыре матча за сборную СНГ и по одному — за сборные Таджикистана и России.

После завершения карьеры футболиста Мандреко работал тренером в австрийских «Ласзее» и «ЛАК-Интере». В 2008-2009 годах он занимал должность ассистента главного тренера в московском «Локомотиве».

21 февраля олимпийский чемпион Игр 1980 года в Москве Александр Сидоренко умер в возрасте 61 года. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Дарья Коршунова
Комментарии отключены
Последние новости
Путин поручил запретить в 2022 году вывоз и ввоз в Россию части продукции
Депутат Госдумы призвал увеличить стоимость рабочего часа для россиян
После крушения самолета в Ленобласти возбудили дело
Джонсон сообщил о подготовке аналога плана Маршалла для восстановления Украины
FINA сможет запрещать российским спортсменам участие в международных стартах
В США утвердят пакет помощи Украине на 12 миллиардов долларов
Москвичи вспомнили очередь в пекарню за немецкими булками
Байден подписал указ о запрете импорта энергоносителей из России
Unilever приостановит экспорт продукции в Россию
Apple обновила iPhone 13
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.