ПСЖ предложил самому дорогому футболисту мира рекордный контракт

«Пари Сен-Жермен» намерен сохранить форварда сборной Франции Килиана Мбаппе и предложил ему контракт с рекордным окладом. Об этом сообщает Independent.

ПСЖ сделал новое предложение 23-летнему игроку. Парижане готовы платить Мбаппе 100 миллионов евро в год. Если француз ответит согласием, он станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

По оценке Transfermarkt, он является самым дорогим игроком на планете. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

В Реале узнали о предложении ПСЖ, но не готовы выдвигать свои условия. В Мадриде ждут, что Мбаппе присоединится к клубу, когда его действующий контракт с парижанами истечет. Нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня 2022-го.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе забил 14 голов в 24 матчах. Он защищает цвета ПСЖ с 2017 года.