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В Госдуме предложили обучать молодые семьи родительству

Депутат Госдумы Останина: нужно готовить молодые семьи к добросовестному родительству

Фото: Pixabay

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила обучать молодые семьи родительству. Ее слова передает URA.RU.

«Готовить к тому, чтобы наши молодые люди стали добросовестными родителями, конечно, нужно. Но это теоретическая подготовка», — заявила Останина. Она считает, что это будет бесполезно без образцов для подражания — настоящих крепких семей, а не имитаций.

Депутат отметила, что молодым семьям нужны образы, которым бы они доверяли. Только в этом случае человек может стать тем, к чьим советам будет прислушиваться молодежь и за кем она будет хотеть следовать. «Иначе это насмешка над самим предметом», — заключила она.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми. Глава государства пообещал, что в ближайшее время будут объявлены шаги по созданию в стране единой системы поддержки семей с момента беременности до достижения детьми совершеннолетия.

Марина Совина
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