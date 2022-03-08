В «Спартаке» заявили о желании легионеров остаться в клубе

В футбольном клубе «Спартак» заявили о желании иностранных игроков остаться в клубе. Руководителя пресс-службы команды Дмитрия Зеленова цитирует ТАСС .

«Позицию клуба и команды наш главный тренер Паоло Ваноли, спортивный директор Лука Каттани и игроки выразили четко. Все намерены продолжить играть за "Спартак"», — заявил Зеленов. Он подчеркнул, что в ближайшее время будет появляться много фейковых новостей, но в клубе не смогут опровергать каждую. При этом представитель команды отметил, что давать долгосрочных обещаний в сложившейся ситуации никто не может.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могут подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня. После истечения срока новых контрактов легионеры должны будут вернуться в прежние команды.

