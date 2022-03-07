ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановить контракты в одностороннем порядке. Об этом сообщается на сайте организации.

Иностранные футболисты могут подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня. Команды имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. При этом один клуб сможет подписать краткосрочные контракты не более чем с двумя футболистами.

О планах ФИФА разрешить легионерам РПЛ доиграть сезон в зарубежных клубах стало известно ранее 7 марта. Отмечалось, что после истечения срока новых контрактов легионеры должны будут вернуться в прежние команды.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Также сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.