Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Ростов
0:1
Завершен
Сочи
Россия - Премьер-Лига|20-й тур
Зенит
2:0
Завершен
Уфа
Россия - Премьер-Лига|20-й тур
Локомотив
1:4
Завершен
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Ахмат
1:2
Завершен
Рубин
Россия - Премьер-Лига|20-й тур
Тоттенхэм Хотспур
2:0
1-й тайм
live
Эвертон
Англия - Премьер-лига|28-й тур
Спорт

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты и доиграть сезон в зарубежных клубах

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановить контракты в одностороннем порядке. Об этом сообщается на сайте организации.

Иностранные футболисты могут подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня. Команды имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. При этом один клуб сможет подписать краткосрочные контракты не более чем с двумя футболистами.

О планах ФИФА разрешить легионерам РПЛ доиграть сезон в зарубежных клубах стало известно ранее 7 марта. Отмечалось, что после истечения срока новых контрактов легионеры должны будут вернуться в прежние команды.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Также сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Переговоры России и Украины закончились
В Белом доме прокомментировали возможность запрета импорта нефти из России
Украина попросила прямых переговоров Путина и Зеленского
Москвичка решила обменять подаренный алкоголь на продуктовые сертификаты
Москва предупредила Запад о зеркальных мерах после запрета «Северного потока-2»
Adidas приостановит продажи в России
Кадыров призвал НАТО и ООН вмешаться в ситуацию c гумкоридорами на Украине
Новак заявил о готовящейся против газотранспортной системы Украины провокации
ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке
Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.