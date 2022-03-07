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Спорт

ФИФА разрешит легионерам РПЛ доиграть сезон в зарубежных клубах

NYT сообщила, что ФИФА разрешит легионерам РПЛ доиграть сезон в зарубежных клубах

Фото: Mike Kireev / NurPhoto via Getty Image

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит легионерам Российской премьер-лиги (РПЛ) доиграть сезон в зарубежных клубах. Об этом сообщает New York Times.

Организация предложит иностранным футболистам временно приостановить контракты с российскими клубами и стать игроками зарубежных команд. Новые соглашения будут рассчитаны до 30 июня. После истечения срока контрактов легионеры должны будут вернуться в прежние команды.

Иностранные футболисты и тренеры продолжают покидать российские клубы. В частности, контракт с «Зенитом» расторг экс-защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, «Локомотив» покинул немецкий специалист Маркус Гисдоль. «Краснодар» расстался с немецким тренером Даниэлем Фарке, а также приостановил соглашения с восемью легионерами.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Также сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Дарья Коршунова
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