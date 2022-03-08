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Олимпийский чемпион из США прокомментировал скандал с Валиевой на Играх в Пекине

Американский фигурист Натан Чен признался, что сочувствует Камиле Валиевой из-за скандала

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Американский фигурист и олимпийский чемпион Натан Чен прокомментировал допинговый скандал, который разгорелся на Играх в Пекине. Его слова приводит Teen Vogue.

22-летний американец признался, что расстроен тем, что его сборная лишилась церемонии награждения из-за допингового скандала на Олимпиаде в Пекине. Вместе с тем, Чен подчеркнул, что сочувствовал 15-летней россиянке, которая столкнулась с давлением на фоне ситуации с допинг-пробой.

Во время Олимпиады Чен также отвечал на вопрос, относительно скандала с Валиевой. Однако тогда американец не смог определиться со своим отношением к проблеме.

Валиева помогла российской сборной завоевать золото в командном турнире. Однако, из-за проблемного допинг-теста Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения. Организация пыталась добиться отстранения россиянки, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Валиевой.

Чен завоевал золото Пекина в одиночном катании. В рамках командных соревнований он выиграл серебряную медаль.

Николай Костюков
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