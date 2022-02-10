Выигравший Олимпиаду американский фигурист Чен высказался о ситуации с Валиевой

Американский фигурист Натан Чен, выигравший золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Сочи, затруднился ответить на вопрос о возможном применении допинга россиянкой Камилой Валиевой. Высказывание спортсмена приводит журналист Джеки Вонг в Twitter.

Он отметил, что является не самым квалифицированным человеком в этой ситуации. «Здесь замешано слишком много факторов. Я был слишком поглощен происходившим сегодня», — добавил Чен.

10 февраля Чен выиграл соревнования в мужском одиночном катании. Ему удалось опередить японцев Юму Кагияму и Шому Уно.

Ранее в тот же день стало известно, что Россию не лишат золотой медали в командных соревнованиях, а Валиеву допустят к выступлению в одиночном турнире. Информация о возможном применении 15-летней россиянкой запрещенного препарата триметазидина появилась 9 февраля.