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Выигравший Олимпиаду американский фигурист Чен высказался о ситуации с Валиевой

Фигурист из США Чен заявил, что в ситуации с возможным допингом на ОИ много факторов
Нэтан Чен

Нэтан Чен. Фото: Rob Schumacher-USA TODAY Sports / Reuters

Американский фигурист Натан Чен, выигравший золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Сочи, затруднился ответить на вопрос о возможном применении допинга россиянкой Камилой Валиевой. Высказывание спортсмена приводит журналист Джеки Вонг в Twitter.

Он отметил, что является не самым квалифицированным человеком в этой ситуации. «Здесь замешано слишком много факторов. Я был слишком поглощен происходившим сегодня», — добавил Чен.

10 февраля Чен выиграл соревнования в мужском одиночном катании. Ему удалось опередить японцев Юму Кагияму и Шому Уно.

Ранее в тот же день стало известно, что Россию не лишат золотой медали в командных соревнованиях, а Валиеву допустят к выступлению в одиночном турнире. Информация о возможном применении 15-летней россиянкой запрещенного препарата триметазидина появилась 9 февраля.

Алексей Гусев
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