Врач прокомментировал лечение коронавируса с помощью походов в баню

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев прокомментировал лечение коронавируса с помощью походов в баню. Его слова передает радио Sputnik.

Хухрев считает, что при COVID-19 лучше отказаться от посещения бани, поскольку это дополнительная нагрузка на организм. «При любом заболевании, в том числе при COVID-19, наша задача — потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови, нормализовать электролиты», — объяснил он. Баня же, наоборот, способствует выпариванию жидкости, отметил он.

По словам специалиста, нужно дать организму время восстановиться, и уже после выздоровление постепенно повышать температуру в парной. Он также назвал болезни, при которых посещение бани противопоказано — например, розацея (хроническое заболевание кожи лица, — прим. «Ленты.ру») и гнойничковые заболевания. К этому вопросу стоит подходить с осторожностью тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой или органами дыхания, отметил Хухрев.

Ранее сообщалось, что инфекционист Евгений Тимаков оценил сроки завершения пандемии коронавируса. Он заявил, что она уйдет не раньше, чем через два-три года, когда большая часть населения сформирует полноценный иммунитет. Тимаков указал, что в России ситуация с COVID-19 стабилизируется.