Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия отказалась от участия в слушаниях Международного суда ООН по иску Украины

Захарова заявила, что иск Украины против России из-за искажения понятия геноцида абсурден
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия отказалась участвовать в заседании Международного суда ООН в Гааге по рассмотрению иска Украины к российским властям. Москва объяснила это абсурдностью иска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Киев призвал привлечь Москву к ответственности за искажение понятия геноцида «для оправдания агрессии». По словам Захаровой, России не предоставили достаточно времени для формирования ответной позиции, поэтому она не стала принимать участия в судебном заседании. Кроме того, российские представители отказались от присутствия в суде из соображений безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официально направил иск против России в Международный суд ООН в Гааге. «Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — отметил глава государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России заявили об отсутствии цели свергать действующую власть на Украине
Определен размер компенсации семьям погибших военных в ДНР
Российским туристам назвали принимающие карты «Мир» зарубежные страны
Зеленский пригрозил расправой «ищущим ниточки в России» украинским политикам
Европа отключит от SWIFT три белорусских банка
Евросоюз сообщил о достаточных накопленных запасах газа
Сотрудника российской колонии осудили за продажу телефонов осужденным
Бизнес предупредил о возможной нехватке чековой ленты в России
Бывшего мэра Тбилиси оправдали по делу об избиении дзюдоиста
Жителей Европы призвали снизить потребление энергии ради отказа от газа России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.