Россия отказалась от участия в слушаниях Международного суда ООН по иску Украины

Россия отказалась участвовать в заседании Международного суда ООН в Гааге по рассмотрению иска Украины к российским властям. Москва объяснила это абсурдностью иска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Киев призвал привлечь Москву к ответственности за искажение понятия геноцида «для оправдания агрессии». По словам Захаровой, России не предоставили достаточно времени для формирования ответной позиции, поэтому она не стала принимать участия в судебном заседании. Кроме того, российские представители отказались от присутствия в суде из соображений безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официально направил иск против России в Международный суд ООН в Гааге. «Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — отметил глава государства.