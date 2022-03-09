Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о возможной конфискации российского самолета в Британии

Британия конфисковала самолет, который, предположительно, принадлежит россиянину

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Власти Великобритании конфисковали самолет, который, предположительно, принадлежит гражданину России. Об этом заявил глава Минтранса страны Грант Шэппс, цитату приводит Reuters.

Судно конфисковано на время проведения расследования, в соответствии с которым британские власти устанавливают личность владельца собственности. Самолет, предположительно принадлежащий россиянину, сейчас находится в городе Фарнборо.

Ранее Шэппс заявил, что власти страны разрешили задерживать российские самолеты, который попадут в воздушное пространство Великобритании. Теперь любое вхождение российского самолета в воздушное пространство Британии будет приравнено к уголовному преступлению, подчеркнул глава минтранса.

Кроме того, Росавиация с 25 февраля закрыла воздушное пространство страны для полетов самолетов Великобритании, включая транзитные рейсы. Мера была принята в качестве зеркального ответа на санкции Лондона против «Аэрофлота» для соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Intel и AMD приостановили поставки в Россию
Венедиктов раскрыл свои планы после закрытия «Эха Москвы»
Назван возможный срок возобновления торгов на бирже в России
В московской кондитерской погиб посетитель
В Молдавии заявили об отсутствии планов по вступлению в НАТО
Французский певец высказался о дорогах Москвы
Экономист назвал перспективную для россиян валюту
Почетный президент РФС оценил автоматический выход Польши в финал отбора ЧМ-2022
Производители лекарств рассказали о возможных проблемах в производстве
Стало известно о возможной конфискации российского самолета в Британии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.