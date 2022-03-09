Стало известно о возможной конфискации российского самолета в Британии

Власти Великобритании конфисковали самолет, который, предположительно, принадлежит гражданину России. Об этом заявил глава Минтранса страны Грант Шэппс, цитату приводит Reuters.

Судно конфисковано на время проведения расследования, в соответствии с которым британские власти устанавливают личность владельца собственности. Самолет, предположительно принадлежащий россиянину, сейчас находится в городе Фарнборо.

Ранее Шэппс заявил, что власти страны разрешили задерживать российские самолеты, который попадут в воздушное пространство Великобритании. Теперь любое вхождение российского самолета в воздушное пространство Британии будет приравнено к уголовному преступлению, подчеркнул глава минтранса.

Кроме того, Росавиация с 25 февраля закрыла воздушное пространство страны для полетов самолетов Великобритании, включая транзитные рейсы. Мера была принята в качестве зеркального ответа на санкции Лондона против «Аэрофлота» для соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний.