Британия разрешила задерживать попавшие в ее небо российские самолеты

Власти Великобритании разрешили задерживать российские самолеты, который попадут в воздушное пространство королевства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта страны Гранта Шэппса.

Теперь любое вхождение российского самолета в воздушное пространство Британии будет приравнено к уголовному преступлению, написал Шэппс на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что Росавиация с 25 февраля закрыла воздушное пространство страны для полетов самолетов Великобритании, включая транзитные рейсы. Мера была принята в качестве зеркального ответа на санкции Лондона против «Аэрофлота» для соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний.