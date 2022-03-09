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Британия разрешила задерживать попавшие в ее небо российские самолеты

Британия разрешила задерживать любые попавшие в ее воздушное пространство самолеты РФ

Фото: May James / Reuters

Власти Великобритании разрешили задерживать российские самолеты, который попадут в воздушное пространство королевства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта страны Гранта Шэппса.

Теперь любое вхождение российского самолета в воздушное пространство Британии будет приравнено к уголовному преступлению, написал Шэппс на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что Росавиация с 25 февраля закрыла воздушное пространство страны для полетов самолетов Великобритании, включая транзитные рейсы. Мера была принята в качестве зеркального ответа на санкции Лондона против «Аэрофлота» для соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний.

Марина Совина
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