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Минобороны заявило о выведении из строя 90 процентов украинских аэродромов

Минобороны России сообщило, что 90% украинских военных аэродромов выведены из строя

Фото: BLACKSKY / Handout / Reuters

Большая часть украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации страны, выведены из строя. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически уже не осталось.

Представитель Минобороны заверил, что сейчас фиксируют лишь единичные попытки вылетов боевой авиации Воздушных сил Украины. «К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов», — доложил он.

Конашенков также уточнил, что часть украинских самолетов перелетела в Румынию и не принимает участия в боях.

Ранее представитель Минобороны сообщил, что разведывательные самолеты НАТО находятся на круглосуточном дежурстве над территорией Польши. Оттуда они собирают разведданные и передают их Украине, объяснил он.

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Варвара Кошечкина
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