Минобороны заявило о выведении из строя 90 процентов украинских аэродромов

Минобороны России сообщило, что 90% украинских военных аэродромов выведены из строя

Большая часть украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации страны, выведены из строя. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически уже не осталось.

Представитель Минобороны заверил, что сейчас фиксируют лишь единичные попытки вылетов боевой авиации Воздушных сил Украины. «К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов», — доложил он.

Конашенков также уточнил, что часть украинских самолетов перелетела в Румынию и не принимает участия в боях.

Ранее представитель Минобороны сообщил, что разведывательные самолеты НАТО находятся на круглосуточном дежурстве над территорией Польши. Оттуда они собирают разведданные и передают их Украине, объяснил он.