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Минобороны рассказало о ведущих разведку для Украины самолетах НАТО

В Минобороны сообщили, что самолеты НАТО ведут разведку для Украины

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Разведывательные самолеты НАТО находятся на круглосуточном дежурстве над территорией Польши. Оттуда они собирают разведданные и передают их Украине. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В основном сейчас на границе находятся самолеты Е-3А системы «АВАКС-НАТО». Собранные ими данные передаются на командный пункт воздушных сил Украины в Виннице.

Он отметил, что разведывательные самолеты НАТО сейчас остаются единственным источником информации для ВВС Украины, поскольку за время спецоперации по демилитаризации было уничтожено почти все радиолокационное оборудование страны.

Ранее в Минобороны сообщили, что российскими войсками уничтожено 90 процентов украинских аэродромов. Помимо этого, уничтожена большая часть из 250 исправных летательных аппаратов.

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Роман Кирьянов
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