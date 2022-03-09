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Обвиняемого в убийстве двоих человек россиянина арестовали в Москве

В Москве отправили в СИЗО 37-летнего мужчину, обвиняемого в двойном убийстве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Черемушкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО 37-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве двоих человек. Об этом в среду, 9 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Из постановления суда следует, что он будет находиться под арестом до 8 мая.

По данным ведомства, 8 марта он сначала зарезал 45-летнего мужчину возле дома на Грузинском Валу, а затем в ходе конфликта убил 42-летнего россиянина на станции метро «Комсомольская». Ранее сообщалось, что первый потерпевший работал охранником на стройке, второй был бездомным.

Личность предполагаемого преступника удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Его задержали по горячим следам и возбудили в отношении него дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Во время допроса мужчина вел себя неадекватно.

17 февраля сообщалось, что в Тульской области россиянина задержали за двойное убийство 17-летней давности.

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Елизавета Новикова
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