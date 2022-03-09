Подозреваемого в убийстве двух человек россиянина задержали в Москве

В Москве полицейские задержали россиянина, подозреваемого в убийстве двоих человек. Об этом в среду, 9 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, днем 8 марта он сначала зарезал охранника на стройке в центре Москвы, а затем убил бездомного мужчину на станции метро «Комсомольская». Оба пострадавших скончались на месте. Предположительно, со второй жертвой злоумышленник расправился из-за того, что ему не понравилось его поведение.

Личность предполагаемого преступника удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Его задержали по горячим следам, во время допроса мужчина вел себя неадекватно и не признал вину в содеянном. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

16 февраля сообщалось, что в Иркутской области обвиненный в краже рыбного улова россиянин расстрелял семейную пару.