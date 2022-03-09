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Погибшего в ходе спецоперации на Украине сержанта наградили посмертно

Погибшего во время операции на Украине сержанта из Астрахани наградили орденом Мужества

Фото: «Южная Волна»

Погибшего во время операции на Украине младшего сержанта Темирлана Джасагулова из Астрахани наградили посмертно орденом Мужества. Об этом написал в своем Instagram-аккаунте губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Орден в установленном порядке передадут родителям погибшего жителя Астрахани, уточнил губернатор.

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Глава региона отметил, что похороны Джасагулова прошли в среду, 9 марта, в его родном поселке Алча с соблюдением воинских почестей. Погибшему сержанту было 29 лет.

Губернатор рассказал, что родственникам Джасагулова власти начали помогать с первого дня известия о его гибели.

6 марта президент России Владимир Путин присвоил звание героя Российской Федерации командиру батальона «Спарта» Донецкой народной республики (ДНР) Владимиру Жоге, известному под позывным Воха, который погиб в Волновахе.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Анна Щербакова
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