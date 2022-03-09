Погибшего в ходе спецоперации на Украине сержанта наградили посмертно
Погибшего во время операции на Украине младшего сержанта Темирлана Джасагулова из Астрахани наградили посмертно орденом Мужества. Об этом написал в своем Instagram-аккаунте губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Орден в установленном порядке передадут родителям погибшего жителя Астрахани, уточнил губернатор.
Глава региона отметил, что похороны Джасагулова прошли в среду, 9 марта, в его родном поселке Алча с соблюдением воинских почестей. Погибшему сержанту было 29 лет.
Губернатор рассказал, что родственникам Джасагулова власти начали помогать с первого дня известия о его гибели.
6 марта президент России Владимир Путин присвоил звание героя Российской Федерации командиру батальона «Спарта» Донецкой народной республики (ДНР) Владимиру Жоге, известному под позывным Воха, который погиб в Волновахе.
24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.