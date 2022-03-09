Погибшего в ходе спецоперации на Украине сержанта наградили посмертно

Погибшего во время операции на Украине сержанта из Астрахани наградили орденом Мужества

Погибшего во время операции на Украине младшего сержанта Темирлана Джасагулова из Астрахани наградили посмертно орденом Мужества. Об этом написал в своем Instagram-аккаунте губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Орден в установленном порядке передадут родителям погибшего жителя Астрахани, уточнил губернатор.

Глава региона отметил, что похороны Джасагулова прошли в среду, 9 марта, в его родном поселке Алча с соблюдением воинских почестей. Погибшему сержанту было 29 лет.

Губернатор рассказал, что родственникам Джасагулова власти начали помогать с первого дня известия о его гибели.

6 марта президент России Владимир Путин присвоил звание героя Российской Федерации командиру батальона «Спарта» Донецкой народной республики (ДНР) Владимиру Жоге, известному под позывным Воха, который погиб в Волновахе.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.