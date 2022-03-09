Приложения для знакомств Bumble и Badoo уйдут из России

Приложения для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz прекратят работу в России. Об этом говорится в заявлении на сайте компании Bumble Inc.

Компания намерена удалить все свои приложения из App Store и Google Play в России и Белоруссии. Bumble заявила об уходе в рамках отчета за прошлый год.

Совокупный доход компании от России, Украины и Белоруссии по итогам 2021-го составил примерно 2,8 процента от общего годового дохода Bumble Inc. в прошлом году. Также отмечается, что страны принесли менее 0,1 процента дохода от приложения Bumble.

Ранее в марте гендиректор сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb Брайан Чески объявил о приостановке работы портала в России и Белоруссии. По словам Чески, новые санкции США против российских финансовых институтов повлияли на способность площадки осуществлять операции на территории страны.

