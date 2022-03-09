Новое платье Бузовой с перьями назвали в сети безвкусицей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала праздничный наряд и подверглась критике в сети. Новым постом она поделилась на странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала видео, на котором она прошлась по коридору отеля в платье длины макси бежевого цвета, украшенном блестящими пайетками и камнями. Помимо этого, вещь оформлена длинным шлейфом, который полностью покрыт белыми перьями. Волосы поп-исполнительницы собраны в пучок, а на лицо нанесен яркий макияж.

Подписчики не оценили образ Бузовой и назвали его безвкусицей в комментариях под размещенными кадрами. «Безвкусица полнейшая», «Чудо в перьях», «Образ павлина?», «Курочка», «Откуда столько перьев?», «Оля мне стала напоминать [певца] Филиппа Киркорова в женском исполнении», «В магазин за сахаром — самое то», «Ужас какой-то», — высказывались поклонники.

Пользователи сети не в первый раз критикуют внешний вид Бузовой. В июле прошлого года фанаты обругали чересчур откровенный топ звезды. На снимке она позировала на фоне моста в черных велосипедных шортах и коротком белом топе, который частично оголял ее грудь.