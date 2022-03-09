Вучич оценил последствия отказа России от экспорта продукции в Европу

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будущие запреты России на экспорт сырья и продукции в Европу в ответ на санкции Запада будут иметь огромное значение для экономики и граждан. Соответствующее заявление он сделал во время телеобращения в эфире телеканала B92.

По словам Вучича, дальнейшее положение дел зависит от решения правительства России о запрете на экспорт, однако уже сейчас цены в Европе «летят в небо».

«С четверга больше не будет экспорта пшеницы и муки, а также кукурузы и масла, потому что экспорт поднялся на 109 процентов», — пояснил сербский лидер.

По словам президента, его вина состоит в том, что он не занимался обеспечением резервов. «Что бы вы ни искали сейчас — не можете найти, а то, что найдете — не можете привезти из-за санкций», — подчеркнул Вучич.

Ранее Сербия раскрыла план действий в случае запрета импорта нефти из России. По словам Вучича, страна готова ввозить нефть из третьих стран в случае полного запрета на ее импорт из России. Вучич отметил, что Нефтяная индустрия Сербии предложила решить проблему поставками из третьих стран. Он заявил, что правительство Сербии приняло решение снизить на определенный срок таможенные сборы на некоторые позиции «для обеспечения ввоза нефти из третьих стран».