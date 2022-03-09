Сербия раскрыла план действий в случае запрета импорта нефти из России

Сербия готова ввозить нефть из третьих стран в случае полного запрета на ее импорт из России. Такой план действий раскрыл президент страны Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

По его словам, премьеры Венгрии и Болгарии Виктор Орбан и Кирил Петков «уже заявили, что не cможем выдержать, если будет запрет на импорт энергоносителей из РФ». Вучич отметил, что Нефтяная индустрия Сербии предложила решить проблему поставками из третьих стран. Он заявил, что правительство Сербии приняло решение снизить на определенный срок таможенные сборы на некоторые позиции «для обеспечения ввоза нефти из третьих стран».

Президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что отказ США от российских энергоносителей приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а также негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в Соединенных Штатах.