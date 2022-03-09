В ВОЗ предрекли усиление распространения COVID-19 из-за ситуации на Украине

В ВОЗ заявили, что ситуация на Украине может усилить распространение COVID-19

Ситуация на Украине может усилить распространение COVID-19. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной ‎организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.

Представитель организации предрекла интенсивный рост числа зараженных. «Пандемия не остановится из-за конфликта, она только воспользуется ситуацией. (...) Даже если мы видим тенденцию к снижению, все равно на прошлой неделе было зарегистрировано 10 миллионов заражений», — указала она.

По словам эксперта, ВОЗ по-прежнему сосредоточена на увеличении доступа к вакцинам во всем мире и на сокращении интенсивности распространения вируса. «Он до сих пор распространяется слишком интенсивно спустя три года после объявления пандемии», — отметила Керкхове, добавив, что организация продолжит работу со странами, принимающими беженцев с Украины, чтобы обеспечить их достаточным количеством вакцин.

В феврале число выявленных случаев инфицирования коронавирусом упало почти на четверть. По данным ВОЗ число летальных исходов с 14 по 20 февраля снизилось на восемь процентов.