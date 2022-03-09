Раскрыта динамика цен на новостройки Москвы

В компании «Метриум» сообщили о скачке цен на жилье в массовых новостройках Москвы

В феврале 2022 года жилье в столичных новостройках эконом- и комфорт-класса подорожало сильнее всего с 2014 года. Динамику цен на квартиры в строящихся в Москве домах раскрыли аналитики риелторской компании «Метриум» в своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Специалисты сообщили, что за месяц средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке выросла на пять процентов, до 281 тысячи рублей — это самый значительный ценовой скачок за последние восемь лет.

В «Метриуме» подчеркнули, что удельная стоимость новостроек массового сегмента в Москве повысилась на 20 тысяч рублей за «квадрат». При этом все типы квартир (с разным количеством комнат) превзошли рекордные показатели по средней стоимости.

Эксперты отметили, что студии впервые превысили отметку в восемь миллионов рублей — за февраль они подорожали в среднем на 4,3 процента, до 8,2 миллиона рублей. Однокомнатные квартиры стали впервые дороже 11 миллионов рублей — их средняя стоимость выросла на 5,6 процента, до 11,6 миллиона рублей. «Двушки» подорожали в среднем на 5,2 процента, до 16,3 миллиона рублей, а «трешки» — на 5,3 процента, до 21 миллиона рублей.

Аналитики пояснили, что, с одной стороны, высокий спрос на жилье в течение месяца привел к сокращению предложения наиболее доступных вариантов. С другой стороны, многие застройщики отреагировали на снижение курса рубля поднятием цен, связанным с всплеском активности покупателей на фоне нестабильности в экономике и политике.

«Ретроспектива показывает, что часто после резких всплесков курса валют цены на жилье ведут себя похожим образом: сначала растут, а потом стабилизируются. Исключением, пожалуй, стал только 2021 год, когда цены росли под влиянием иных факторов», — отметили эксперты.

Ранее специалисты «ИНКОМ-Недвижимости» заявили, что стоимость съемного жилья в Москве не вырастет. По мнению экспертов, арендные ставки в столице мало изменятся, поскольку доходы квартирантов не увеличиваются. Снижение стоимости аренды жилья было бы возможно при условии массового оттока потенциальных съемщиков из столицы, однако к этому, по мнению риелторов, нет никаких предпосылок.