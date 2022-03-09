Собака покусала 10-летнего ребенка во время прогулки в российском регионе

Собака покусала десятилетнего ребенка во время прогулки на улице в Оренбуржье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Инцидент произошел в Шарлыкском районе Оренбургской области.

«В дежурную часть (...) из лечебного учреждения поступило сообщение о том, что к ним доставлен 10-летний ребенок с укушенными ранами. В ходе разбирательства правоохранители установили, что ребенок получил травмы во время прогулки на улице, где на него напала неизвестная собака», — сообщили в МВД.

После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой. Уточняется, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что бродячая собака покусала семилетнюю девочку в Анадыре на Чукотке. Животное напало на ребенка и нанесло раны обеих рук и спины. Девочке была оказана квалифицированная медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.