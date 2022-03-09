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Россиянина приговорили к 17 годам колонии за двойное убийство и кражу

В Красноярске 59-летнего мужчину осудили на 17 лет за убийство знакомой пары

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Красноярске суд приговорил 59-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за двойное убийство и кражу. Об этом в среду, 9 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Помимо этого, суд взыскал с него два миллиона рублей в пользу родственников потерпевших.

По данным следствия, 25 марта 2021 года подсудимый пришел в гости к знакомой паре — 62-летним мужчине и женщине, которые проживали вместе в квартире на Западной улице. Во время встречи хозяйка оскорбила гостя, из-за чего между ними возникла ссора. После этого злоумышленник разозлился, схватил нож и несколько раз ударил им обидчицу в грудь и шею. После этого нападавший осознал, что ее сожитель может сообщить обо всем в полицию, и также ударил его ножом в шею и грудную клетку. От полученных травм жертвы скончались на месте.

Затем преступник взял банковскую карту и вещи женщины и скрылся с места преступления. Общая сумма ущерба от его действий составила более 60 тысяч рублей.

16 февраля сообщалось, что в Иркутской области обвиненный в краже рыбного улова россиянин расстрелял семейную пару.

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Елизавета Новикова
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