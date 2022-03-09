В России заявили о надежде Европы на скорую отмену санкций

Экономист Мосейкин заявил, что европейцы не смогут отказаться от российского газа за год

Евросоюз надеется на отмену антироссийских санкций, в частности, тех, что касаются поставки энергоносителей, считает экономист Юрий Мосейкин. В разговоре с «Лентой.ру» он усомнился в способности европейцев уйти от российского газа до наступления следующего холодного сезона, поскольку возможности альтернативных поставщиков ограниченны.

Представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал всех жителей Европы снизить потребление энергии на индивидуальном уровне, чтобы постепенно сократить зависимость от российского газа.

Без альтернатив

«Сомневаюсь, что Европе удастся быстро уйти от российского газа, — считает экономист. — Порядка 40 процентов их потребления обеспечивает именно Россия. Норвежцы, например, вчера заявили, что не смогут поставить больше, чем сейчас. Ближний Восток вообще говорит, что не собирается участвовать в этой истории. А американцы не могут поставлять сжиженный газ в нужном объеме. Вот и выходит так, что заместить эти 40 процентов просто нечем».

Мосейкин обратил внимание на то, что даже сейчас со стороны представителей ЕС звучат заявления о том, что они не намерены полностью отказываться от сотрудничества с Россией в вопросе поставок энергоносителей, несмотря на то что данная задача и ставится, но только на отдаленной перспективе. Достигнуть такой цели за год, как считает экономист, невозможно.

«Предполагаю, что европейцы рассчитывают на то, что вся эта история с санкциями временная, потому в период обострения ситуации они просто снижают потребление. На долгой перспективе они понимают, что санкциям рано или поздно придет конец. Понимают, что у России огромная ресурсная база, обеспечивающая потребности в самых разных видах сырья, не только газа. Словом, у меня складывается ощущение, что в ЕС просто ждут завершения санкций и восстановления промышленности», — подытожил Мосейкин.

Ранее Еврокомиссия предложила европейцам план отказа от российских угля, нефти и газа. Его планируют реализовать до 2030 года. Он включает следующие шаги: диверсификацию газовых поставок, ускорение перехода на возобновляемые виды газа и замену газа в системах обогрева и генерации энергии.