Посольство России потребовало прекратить гонения на россиян в США

Посольство России в США потребовало прекратить гонения на россиян. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале посольства.

Также в тексте говорится, что в США продолжают игнорировать призывы обеспечить общине из России базовые права, которые прописаны в поправке к Конституции.

«Требуем прекращения гонений на соотечественников. Дайте им возможность свободно говорить на родном русском языке, поддерживать контакты с Родиной, реализовывать культурные и исторические проекты, особенно те, которые связывают славное прошлое России и США», — говорится в сообщении.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал обвинения против председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Елены Брэнсон, которую американские власти сочли иностранным агентом. По его словам, обвинения в отношении Брэнсон являются частью кампании против России.