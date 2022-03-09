Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посольство России потребовало прекратить гонения на россиян в США

Посольство России заявило об игнорировании в США Конституции и гонениях на россиян

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Посольство России в США потребовало прекратить гонения на россиян. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале посольства.

Также в тексте говорится, что в США продолжают игнорировать призывы обеспечить общине из России базовые права, которые прописаны в поправке к Конституции.

«Требуем прекращения гонений на соотечественников. Дайте им возможность свободно говорить на родном русском языке, поддерживать контакты с Родиной, реализовывать культурные и исторические проекты, особенно те, которые связывают славное прошлое России и США», — говорится в сообщении.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал обвинения против председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Елены Брэнсон, которую американские власти сочли иностранным агентом. По его словам, обвинения в отношении Брэнсон являются частью кампании против России.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США запретили весь импорт нефти и газа из России
Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенного SSJ-100
СМИ сообщили о готовности украинских властей согласиться на нейтральный статус
Макгрегор вернулся к тренировкам по боксу после травмы
Посольство России потребовало прекратить гонения на россиян в США
Врач назвала семь способов надолго сохранить молодость
Китай обвинил США в развязывании украинского кризиса
Посол России прокомментировал обвинения США против российской правозащитницы
Российский посол рассказал о страхе США насчет Украины
Россиян восхитил дом «на курьей ножке» в центре Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.