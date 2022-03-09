Посол России прокомментировал обвинения США против российской правозащитницы

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал обвинения против председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Елену Брэнсон, имеющую американское и российское гражданства, которую американские власти сочли иностранным агентом. Об этом сообщается на странице дипмиссии РФ в социальной сети Facebook.

Как заявил дипломат, обвинения в отношении Брэнсон являются частью кампании против России, напоминающей «"охоту на ведьм" в худших традициях маккартизма», а выдвинутые претензии «возмутительны и абсолютно необоснованны». Антонов добавил, что Москва рассматривает преследование Елены Брэнсон как враждебную акцию. «Тем самым США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия», — подчеркнул посол.

Ранее Минюст США счел иностранным агентом 61-летнюю Елену Брэнсон, имеющую американское и российское гражданства. По версии ведомства, глава российской правозащитной организации якобы действовала в качестве иностранного агента в пользу России без соответствующей регистрации и организовывала встречи российских госслужащих с американскими политиками и бизнесменами в целях лоббирования интересов России.

Брэнсон покинула США и уехала в Россию в 2020 году. Американское гособвинение выдвинуло против нее обвинения по шести пунктам, ей может грозить до 35 лет тюрьмы.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) приостановил деятельность из-за расследования американских спецслужб. Решение о закрытии было принято из-за деятельности ФБР в отношении КСОРС. На протяжении 2021 года по меньшей мере 300 россиян в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР, отметили в совете.