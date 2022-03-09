Главу российской правозащитной организации в США сочли иностранным агентом

Председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Елену Брэнсон, имеющую американское и российское гражданства, сочли иностранным агентом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США.

В сообщении отмечается, что глава российской правозащитной организации, предположительно, действовала в качестве иностранного агента в пользу России без соответствующей регистрации.

«61-летняя Елена Брэнсон по меньшей мере с 2011 года работала в пользу российского правительства и чиновников для продвижения интересов России в Соединенных Штатах <...>. Брэнсон никогда не уведомляла [об этом] генерального прокурора [США], в том числе не регистрировалась по FARA (Закон о регистрации иностранных агентов)», — уточняется в сообщении.

В тексте сказано, что председатель КСОРС якобы организовывала встречи российских госслужащих с американскими политиками и бизнесменами в целях лоббирования интересов России.

Брэнсон покинула США и уехала в Россию в 2020 году. Американское гособвинение выдвинуло против нее обвинения по шести пунктам, ей может грозить до 35 лет тюрьмы.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) приостановил деятельность из-за расследования американских спецслужб. Решение о закрытии было принято из-за деятельности ФБР в отношении КСОРС. На протяжении 2021 года по меньшей мере 300 россиян в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР, отметили в совете.

