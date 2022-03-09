В Госдуме прокомментировали перспективы нейтрального статуса Украины

Депутат Сипягин заявил, что нейтральный статус Украины может активизировать переговоры

Нейтральный статус Украины может стать платформой для дальнейших переговоров, но украинские политики вряд ли к этому готовы. Такой комментарий дал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин, пишут «Известия».

По его словам, заявление о согласии на временный нейтральный статус государства скорее всего является лукавством. Депутат предположил, что администрация украинского лидера Владимира Зеленского тянет время, так как процедура реального членства в НАТО и ЕС требует длительного времени.

Сипягин уточнил, что закрепление в конституции Украины нейтрального статуса страны — одно из главных требований России для урегулирования ситуации.

Ранее портал «Страна.ua» пришел к выводу, что заявление президента Украины Владимира Зеленского партии «Слуга народа» о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность государства, свидетельствует о готовности украинских властей объявить нейтральный статус страны.