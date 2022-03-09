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В Британии предложили отказывать россиянам во въезде в страну

В Британии предложили поправки, позволяющие отказать гражданам России во въезде в страну

Фото: Toby Melville / Reuters

Член палаты лордов Британии Сьюзан Уильямс предложила внести поправки в закон о гражданстве для отказа гражданам России во въезде на территорию страны. Об этом сообщает издание Independent.

«Мы сможем замедлить процесс обработки заявлений, потребовать от заявителей доплаты в 190 фунтов стерлингов или принципиально полностью приостановить предоставление разрешений на въезд», — заявила Уильямс на заседании парламента.

Данная мера будет действовать против «режимов, которые воюют против невинных» и послужит мощным сигналом для Москвы, считает министр.

Ранее минобороны Британии запретило военнослужащим Соединенного Королевства самовольные поездки на территорию Украины до дальнейшего уведомления. «Военнослужащие, отправляющиеся на Украину, столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями», — уточняется в заявлении. Правило относится в том числе и к тем сотрудникам, которые в настоящее время находятся в увольнении.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

Марина Совина
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