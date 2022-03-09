Бывшая первая ракетка мира выступила в защиту российских теннисистов

Теннисистка Симона Халеп считает несправедливыми санкции в адрес спортсменов из России

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала санкции в адрес российских спортсменов. Об этом сообщает Sportskeeda.

30-летняя румынка встала на защиту спортсменов из России, которые столкнулись с ограничениями со стороны международных организаций. «Их нельзя осуждать только за то, что они из этой страны. Они ни в чем не виноваты», — заметила теннисистка. Она выразила сочувствие россиянам, которым запретили выступать под своим флагом.

Россияне столкнулись с санкциями со стороны ведущих теннисных организаций — Международной федерации тенниса (ITF), Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), а также Женской теннисной ассоциации (WTA). Российским теннисистам запрещено участвовать в международных командных турнирах. Отечественные спортсмены могут выступать на личных турнирах без национальной символики.

Российский спорт столкнулся с санкциями со стороны международных организаций. В ряде случаев спортивные чиновники объясняют введение ограничений и запретов для россиян следованием рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).