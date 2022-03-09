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Популярная среди россиян арабская страна смягчила правила въезда для туристов

Катар разрешил въезд в страну переболевшим COVID-19 туристам

Фото: Katerina Kerdi / Unsplash

Министерство здравоохранения Катара разрешило въезд в страну еще одной категории иностранных путешественников. Информация о смягчении правил пребывания отдыхающих появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в среду, 9 марта.

Теперь посещать популярную среди путешественников арабскую страну без карантина можно не только полностью вакцинированным туристам, но и переболевшим COVID-19 за последние девять месяцев. Россиянам для этого потребуется предоставить сертификат переболевшего с сайта «Госуслуги» на английском языке, а также положительный тест на антитела после болезни.

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В АТОР напомнили, что всем отдыхающим для поездки в Катар необходимо зарегистрироваться в онлайн-системе на сайте www.ehteraz.gov.qa, загрузив необходимые сертификат о вакцинации, результат теста на антитела (для вакцинированных «Спутником V») или сертификат переболевшего коронавирусом и тест на антитела после болезни (для переболевших).

Кроме того, все путешественники при посадке на борт самолета обязаны предоставить результаты ПЦР-теста, а также установить на мобильный телефон приложение Ehteraz, активировав его по прилете с помощью международной или местной SIM-карты.

Ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии также смягчили правила въезда для вакцинированных иностранцев. Так, с 5 марта прибывающие в страну привитые путешественники больше не обязаны сдавать ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген по прибытии, а также проходить пятидневный карантин.

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Валентина Процкова
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