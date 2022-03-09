В ЛНР назвали причину невозможности обмена военнопленными с Украиной

Обмен пленными между Луганской народной республикой (ЛНР) и Украиной сейчас невозможен, работа на этом направлении практически полностью приостановлена. Об этом заявила руководитель рабочей группы по вопросам обмена военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, сообщает ТАСС.

Главной причиной случившегося представитель Луганска назвала положение дел на фронте, в том числе утрату Киевом возможности координировать своих военных.

«Дело в том, что правительство Украины потеряло контроль над своими вооруженными формированиями», — заявила Кобцева.

Ранее стало известно, что Россия и Украина договорились продлить действие гуманитарных коридоров сразу по нескольким направлениям для эвакуации граждан и доставки продуктов первой необходимости. Режим тишины будет действовать до 21:00 по московскому времени 9 марта.