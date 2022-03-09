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Объявивший о закрытии «Макдоналдс» открылся в двух городах России

Рестораны «Макдоналдс» открылись во Владивостоке и Хабаровске после сообщения о закрытии

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ресторан сети «Макдоналдс», ранее сообщивший о временном закрытии в России из-за ситуации на Украине, в среду, 9 марта, открылся в двух российских городах. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сейчас открыты рестораны во Владивостоке и Хабаровске.

Всего во Владивостоке пять ресторанов «Макдоналдс», в среду открылся филиал в торговом центре «Черемушки». По словам администратора, еще нет информации, будет ли работать заведение дальше. Также об открытии 9 марта сообщили еще в двух ресторанах города, один из них точно планирует открыться и в четверг.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» временно закроет все 850 ресторанов в России из-за спецоперации на Украине. При этом 62 тысячи сотрудников продолжат получать зарплату в период приостановки всех операций корпорации на рынке. 24 февраля «Макноналдс» закрыл все рестораны на Украине на фоне российской спецоперации.

Марина Совина
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