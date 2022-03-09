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Венгрия отказалась присоединяться к санкциям против России

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что не примет мер против энергического сектора России

Фото: Tamas Kaszas / Reuters

Венгрия отказалась присоединяться к санкциям, несущим ущерб венгерским гражданам, и не станет принимать меры, направленные против энергетического сектора России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует ТАСС.

Министр обратил внимание, что российские энергоресурсы играют значительную роль в Восточной Европе и для их замены понадобятся долгие годы. «Поэтому мы не хотим и не примем меры и решения, которые хотят перебросить груз на плечи народа Венгрии и на граждан Сербии. Мы не позволим, чтобы наши граждане платили цену за войну в соседней стране», — указал дипломат.

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Позицию Сийярто поддержал и президент Сербии Александр Вучич. «В эру, когда никто никого не слушает и не хочет слышать, в эпоху общей истерики хорошо иметь такого гостя и слышать голос разума, сигнала мира, но также и сигнала рациональной оценки всего происходящего вокруг нас», — отметил он.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

После начала операции на Украине страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним. Кроме того, ЕС наравне с рядом других стран ввел ограничения в отношении российского ЦБ, запретив операции, связанные с управлением его резервами и активами.

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Анжелика Бережная
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